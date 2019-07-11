В Киеве снова сломался стеклянный чудо-мост: опубликованы фото и видео

В Киеве на стеклянном пешеходно-велосипедном мосту снова образовалась трещина. На этот раз повреждения были найдены не на стеклах, а у основания одного из ограждений.

Также значительно ослабли тросы. Снимки сделали журналисты "Информатора" утром 11 июля. На кадрах видно, что трещина размером с палец появилось на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Информатор"

Кроме того, можно заметить зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

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