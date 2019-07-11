В Киеве снова сломался стеклянный чудо-мост: опубликованы фото и видео

В Киеве на стеклянном пешеходно-велосипедном мосту снова образовалась трещина. На этот раз повреждения были найдены не на стеклах, а у основания одного из ограждений.
Также значительно ослабли тросы. Снимки сделали журналисты "Информатора" утром 11 июля. На кадрах видно, что трещина размером с палец появилось на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Информатор"
Кроме того, можно заметить зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.
"Информатор"
"Информатор"
"Информатор"
"Информатор"
"Информатор"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новый мост треснул три раза за два дня после открытия, которое состоялось 25 мая. Вначале треснуло два защитных слоя, а затем еще одно стекло было повреждено после демонтажа обломков.
После этого на мосту поменяли три стекла. Также власти Киева рассматривают вариант замены поврежденной стеклопленки на бронированное стекло.
Украинцы считают, что в разрушении нового пешеходно-велосипедного моста в Киеве виноваты вандалы.
Вокруг строительства путепровода вспыхнули несколько громких скандалов. Вначале ряд СМИ начал распространять информацию о том, что мост противоречит законодательству, поскольку якобы может нарушить всемирное наследие Софии Киевской.
Позже швейцарские архитекторы заявили, что проект моста якобы был взят с их чертежей.
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