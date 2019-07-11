Главная Новости
Мова Язык
Lady City

/ Жизнь столицы

В Киеве снова сломался стеклянный чудо-мост: опубликованы фото и видео

5.1т Читать материал на украинском

В Киеве на стеклянном пешеходно-велосипедном мосту снова образовалась трещина. На этот раз повреждения были найдены не на стеклах, а у основания одного из ограждений.

Также значительно ослабли тросы. Снимки сделали журналисты "Информатора" утром 11 июля. На кадрах видно, что трещина размером с палец появилось на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
"Пошел дальше военных": Зеленский пообещал построить мост к "ЛНР"

В Киеве снова сломался стеклянный чудо-мост: опубликованы фото и видео

"Информатор"

Кроме того, можно заметить зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.

В Киеве снова сломался стеклянный чудо-мост: опубликованы фото и видео

"Информатор"

В Киеве снова сломался стеклянный чудо-мост: опубликованы фото и видео

"Информатор"

В Киеве снова сломался стеклянный чудо-мост: опубликованы фото и видео

"Информатор"

В Киеве снова сломался стеклянный чудо-мост: опубликованы фото и видео

"Информатор"

В Киеве снова сломался стеклянный чудо-мост: опубликованы фото и видео

"Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
32
19
Смешно
0
Интересно
18
Печально
8
Трэш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / мнения

ads pixel