В Киеве снова прибавилось более 200 новых случаев COVID-19

В Киеве снова начало стремительно увеличиваться количество зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в столице зафиксировали 220 новых случаев COVID-19.

Об этом 27 августа написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он отметил, что угроза – не призрачная, а предотвратить ее можно только соблюдая правила безопасности.

"Количество больных коронавирусом в Киеве снова увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 220 человек. Четверо больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 178 киевлян. На сегодня в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

Коронавирус в Киеве Telegram / Виталий Кличко

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет, пятеро девочек от одного до 14 лет, пятеро мальчиков от шести лет до 15. В частности, речь и о 10 медиках.

"Впервые у нас такое большое количество госпитализированных. В больницы столицы попали за прошедшие сутки 63 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 3975 жителей Киева", – отметил мэр.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35, в Деснянском – 30, в Подольском – 27.

Пост Кличко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 27 августа было подтверждено уже 5305 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 94 человек, шестеро умерли, выздоровели за это время лишь 66 больных.