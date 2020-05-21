В Киеве снова "подскочило" количество случаев COVID-19: Кличко озвучил статистику

Яра Дорош Жизнь столицы 12:08, 21.05.2020 Обновлено: 13:06, 21.05.2020

В Киеве за минувшие сутки подтвердили еще 65 случаев COVID-19. Всего в городе по состоянию на 21 мая коронавирусом заразилось уже 2475 человек.

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Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 65 человек. Среди них – семь медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за весь период – 57 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2475 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

В Киеве снова увеличилось количество случаев COVID-19. Иллюстрация

Так, по словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 43 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 19 мужчин от 19 до 82 лет, две девочки пяти и семи лет, а также 16-летний юноша.

"В больницы госпитализировали 20 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей... Выздоровели в сутки девять человек. Всего коронавирус преодолели 315 жителей столицы", – подчеркнул мэр Киева.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве
Telegram/Виталий Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Киевской области по состоянию на 21 мая количество случаев коронавируса выросло до 1316.

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