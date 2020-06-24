В Киеве снова ослабили карантин: что разрешили и какие риски

В Киеве в рамках ослабления карантина позволят работу целого ряда общественных заведений. В то же время, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то город будет вынужден вернуться к жестким ограничительным мерам.

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Об этом во время ежедневного брифинга сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко и призвал людей максимально заботиться о своей безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, теперь в Киеве разрешено:

возобновление работы ресторанов и кафе (без детских комнат);

бассейнов (для индивидуальных тренировок);

кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними);

проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек.

По словам Кличко, комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. Однако город будет контролировать соблюдение всех правил безопасности.

"Подчеркну: в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям. И это не страшилка. Сегодня каждый должен понимать, что надо беречься! Соблюдать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, дезинфекторы, социальная дистанция", – обратился мэр к киевлянам.

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