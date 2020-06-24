В Киеве снова ослабили карантин: что разрешили и какие риски

Виктория Довгань Жизнь столицы 12:53, 24.06.2020

В Киеве в рамках ослабления карантина позволят работу целого ряда общественных заведений. В то же время, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то город будет вынужден вернуться к жестким ограничительным мерам.

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Об этом во время ежедневного брифинга сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко и призвал людей максимально заботиться о своей безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, теперь в Киеве разрешено:

  • возобновление работы ресторанов и кафе (без детских комнат);

  • бассейнов (для индивидуальных тренировок);

  • кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними);

  • проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек.

По словам Кличко, комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. Однако город будет контролировать соблюдение всех правил безопасности.

"Подчеркну: в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям. И это не страшилка. Сегодня каждый должен понимать, что надо беречься! Соблюдать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, дезинфекторы, социальная дистанция", – обратился мэр к киевлянам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • правила работы заведений, на которые начало действовать ослабление карантина в Киеве, прописаны в распоряжении №58 от 22 июня 2020 года, подписанном руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентином Мондриевским. Документ обнародован на сайте КГГА.

  • Напомним, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Киеве до 24 июня достигло 4 528 человек. Суточный прирост заболеваемости составил 99 человек, включая 5 медиков,

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