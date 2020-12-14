В Киевсовет скауты принесли Вифлеемский огонь

В Киеве 14 декабря представители скаутской организации "Пласт" принесли в сессионный зал Киевского городского совета благодатный Вифлеемский огонь.

Как сообщает пресс-служба мэра города, скауты передали его Виталию Кличко.

"По традиции, в конце года нам передают Вифлеемский огонь – как символ добра, который всегда побеждает. Как символ, который придает сил на добрые дела, которые мы делаем для нашего города и его жителей", – заявил Кличко.

В свою очередь в организации "Пласт" отметили, что огонь также будет передан в больницы, церкви и госучреждения, а также на восток Украины, "где мир ценят больше всего".

Сообщается, что Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину 13 декабря.

Отметим, что его распространение – международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

Австрийские скауты берут Вифлеемский огонь мира из Вифлеема и на самолете доставляют в Вену. А оттуда - передают другим скаутским организациям.

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