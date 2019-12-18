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19 декабря • обновлено в 00:55
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/ Жизнь столицы

"Какая война – шахтеры за свою землю встали!" В Киеве разгорелся спор из-за перевозок в Россию

1.7т
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В сети развязали дискуссию из-за того, что из Киева в Россию курсируют автобусы частных перевозчиков.

Соответствующий пост появился на странице офицера ВСУ Анатолия Штефана (позывной "Штирлиц") в Twitter. Он показал фото женщины, которая сидела с рекламой услуг перевозчиков в РФ.

"Ростов, Сочи, Воронеж, Краснодар, Москва! Поехали! Автобус в Россию полный, курсирует систематически с железнодорожного вокзала столицы", – написал Штефан.

Из железнодорожного вокзала Киева курсируют автобусы в РФ

Из железнодорожного вокзала Киева курсируют автобусы в РФ

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"Какая война – шахтеры за свою землю встали!" В Киеве разгорелся спор из-за перевозок в Россию

twitter.com/Shtirlitz53

Он также рассказал, что женщина с рекламой на вопрос о конфликте на Донбассе заявила ему об "ополченцах".

"Спросил у барышни с рекламой о войне. Говорит, какая война, там шахтеры за свою землю встали. Без комментариев", – написал"Штирлиц".

"Я бы вообще перекрыл", – добавил он в комментариях, очевидно, имея в виду сообщение с РФ.

"Так эта барышня оттуда и приехала", "Войны никто не объявлял – оно и ходило всегда", – ответили ему пользователи.

"Какая война – шахтеры за свою землю встали!" В Киеве разгорелся спор из-за перевозок в Россию

Скрин комментариев

"Какая война – шахтеры за свою землю встали!" В Киеве разгорелся спор из-за перевозок в Россию

Скрин комментариев

"Какая война – шахтеры за свою землю встали!" В Киеве разгорелся спор из-за перевозок в Россию

Скрин комментариев

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Украине ужесточили правила выезда в Россию – с 1 марта 2020 года граждане не смогут посещать РФ по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Киева и Киевской области Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Киев
Теги
фотографии соцсети скандалы
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Так возьми и перекрой, Штирлиц голодоморный. ))))))))))))))
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Свидомый родственник - горе в семье! факт
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Руденко Вован
Руденко Вован
Парни кто в Киеве,пойдите привафлите эту мразь.
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Руденко Вован, с бабами воюешь победун кнопкодавец?
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