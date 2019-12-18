"Какая война – шахтеры за свою землю встали!" В Киеве разгорелся спор из-за перевозок в Россию

В сети развязали дискуссию из-за того, что из Киева в Россию курсируют автобусы частных перевозчиков.

Соответствующий пост появился на странице офицера ВСУ Анатолия Штефана (позывной "Штирлиц") в Twitter. Он показал фото женщины, которая сидела с рекламой услуг перевозчиков в РФ.

"Ростов, Сочи, Воронеж, Краснодар, Москва! Поехали! Автобус в Россию полный, курсирует систематически с железнодорожного вокзала столицы", – написал Штефан.

Из железнодорожного вокзала Киева курсируют автобусы в РФ Коллаж

twitter.com/Shtirlitz53

Он также рассказал, что женщина с рекламой на вопрос о конфликте на Донбассе заявила ему об "ополченцах".

"Спросил у барышни с рекламой о войне. Говорит, какая война, там шахтеры за свою землю встали. Без комментариев", – написал"Штирлиц".

"Я бы вообще перекрыл", – добавил он в комментариях, очевидно, имея в виду сообщение с РФ.

"Так эта барышня оттуда и приехала", "Войны никто не объявлял – оно и ходило всегда", – ответили ему пользователи.

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Ростов,Сочі,Воронеж,Краснодар,Москва! Поїхали!!! Автобус в роіссю повний, курсує систематично з залізничного вокзалу столиці. Запитав у баришні з рекламою про війну?Каже яка війна,там шахтарі за свою землю встали. Без коментів.

🔥 телеграм-канал ⬇️https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/7TC3YRiO2o — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) December 18, 2019

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Украине ужесточили правила выезда в Россию – с 1 марта 2020 года граждане не смогут посещать РФ по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

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