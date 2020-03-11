В Киеве ввели карантин из-за коронавируса: закроют школы, детские сады и кинотеатры

В Киеве ввели карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019 во всем мире. Он начнется уже 12 марта. В столице закроют школы, детские сады, внешкольные и высшие учебные заведения, а также развлекательные центры, кинотеатры.

Противоэпидемические мероприятия и ограничения, предварительно, будут действовать до конца месяца. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что по состоянию на 11 марта в городе не зарегистрировано ни одного случая заболевания на коронавирус. Также Кличко подчеркнул, что, смотря на распространение вируса по всему миру, в Киеве существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий.

Какие ограничения будут действовать в Киеве с 12 марта?

Школы и высшие учебные заведения начнут дистанционное обучение. На карантин пойдут и внешкольные учреждения и детские сады.

Будет ограничено проведение массовых мероприятий: это касается концертов, конференций. А кинотеатры отменят сеансы.

Закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. В ТЦ начнется усиленный контроль, там будут дежурить санитарные врачи.

Общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме. Весь подвижной состав два раза в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Кличко также призвал руководителей учреждений и предприятий города, по возможности, пересмотреть рабочий график сотруников, у которых есть дети.

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