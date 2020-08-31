В Киеве школы будут проверять из-за коронавируса: Рубан объяснил схему

В школах Киева еженедельно будут проводиться выборочные проверки из-за пандемии коронавируса.

Об этом рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина". Он отметил, что по состоянию на 31 августа такие заведения проверены и готовы к учебному процессу.

"Все школы запускаются, они все по городу Киеву готовы в полном составе, и ежедневно будет проводиться анализ ситуации. Если в классе будет зарегистрирован COVID-19, то детей будут отправлять на самоизоляцию на 14 дней. Все эти меры расписаны, алгоритм плотный", – пояснил Рубан.

По его словам, схема отработана совместно с Департаментом образования КГГА. В то же время чиновник призвал родителей обращаться на горячую линию Кабмина в случае дополнительных "подозрений".

Как сообщал OBOZREVATEL, Рубан считает, что в Киеве после начала учебного года ожидается вспышка коронавируса.

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