В Киеве школьники будут каждый день начинать с пения гимна
В школах Киева ежедневное исполнение гимна станет обязательным. Такое решение приняли депутаты Киевского городского совета.
Об этом сообщил в Facebook депутат Киевского горсовета от ВО Свобода Олег Бондарчук. Он заявил, что исполнение государственного гимна будет воспитывать в детях патриотизм.
"Только что в 20-00 Киевский городской совет поддержала наш свободовский проект решения о начале исполнения Государственного Гимна Украины в школах города Киева. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения", – написал Бондарчук.
Его однопартиец Игорь Мирошниченко в Facebook также отметил, что теперь каждый день киевские школьники будут начинать с исполнения гимна.
"Это решение не является нашим ноу-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединенных Штатах!" – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России раскритиковали исполнение национального гимна Украины стюардессой авиакомпании МАУ в День Независимости.