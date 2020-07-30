В Киеве школьники будут каждый день начинать с пения гимна

В школах Киева ежедневное исполнение гимна станет обязательным. Такое решение приняли депутаты Киевского городского совета.

Об этом сообщил в Facebook депутат Киевского горсовета от ВО Свобода Олег Бондарчук. Он заявил, что исполнение государственного гимна будет воспитывать в детях патриотизм.

"Только что в 20-00 Киевский городской совет поддержала наш свободовский проект решения о начале исполнения Государственного Гимна Украины в школах города Киева. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения", – написал Бондарчук.

Киевский горсовет принял решение об исполнении гимна Украины в столичных школах (Facebook Олега Бондарчука)

Его однопартиец Игорь Мирошниченко в Facebook также отметил, что теперь каждый день киевские школьники будут начинать с исполнения гимна.

"Это решение не является нашим ноу-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединенных Штатах!" – написал он.

Каждый день в школах Киева будет начинаться с гимна Украины (Facebook Игоря Мирошниченко)

Как сообщал OBOZREVATEL, в России раскритиковали исполнение национального гимна Украины стюардессой авиакомпании МАУ в День Независимости.