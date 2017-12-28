В Киеве с погоней ловили грабителей-грузин: в сеть попало первое видео

В четверг, 28 декабря, в Киеве на проспекте Соборности правоохранители задержали преступников, которые пытались ограбить автомобиль и скрыться.

Об этом сообщает Влад Антонов на странице в Facebook.

"По предварительной информации, было ограбление. Человек менял колесо, и в это время двое грузин пытались украсть личные вещи из его машины", - рассказал он.

После этого началось преследование полицией преступников, которые были на Volkswagen Golf.

Во время погони Golf столкнулся со Skoda.

Также отмечается, что перед преследованием была небольшая драка.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве полиция с погоней поймала пьяного сотрудника госохраны.