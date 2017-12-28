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В Киеве с погоней ловили грабителей-грузин: в сеть попало первое видео

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В четверг, 28 декабря, в Киеве на проспекте Соборности правоохранители задержали преступников, которые пытались ограбить автомобиль и скрыться.

Об этом сообщает Влад Антонов на странице в Facebook.

"По предварительной информации, было ограбление. Человек менял колесо, и в это время двое грузин пытались украсть личные вещи из его машины", - рассказал он.

После этого началось преследование полицией преступников, которые были на Volkswagen Golf.

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Во время погони Golf столкнулся со Skoda.

Также отмечается, что перед преследованием была небольшая драка.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве полиция с погоней поймала пьяного сотрудника госохраны.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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