В Киеве с 1 июня заработают детские садики: заведениям и родителям дали рекомендации

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие рекомендации нужно будет соблюдать столичным детским садикам в условиях пандемии коронавируса после восстановления их работы.

Соответствующие рекомендации он назвал во время брифинга 28 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Кличко также показал видео, как в одном из садиков Печерского района – дошкольном учреждении санаторного типа для детей с заболеваниями дыхательных путей – готовятся к возобновлению работы (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"С 1 июня с соблюдением санитарных норм и строгих требований начнут работать детские садики в столице. Сегодня учреждения готовятся к работе в новых условиях. Чтобы пребывания в садиках было безопасным для детей, город утвердил рекомендации по работе этих учреждений", – отметил Кличко.

В Киеве с 1 июня заработают детские сады. Иллюстрация

Какие рекомендации работы для столичных детских садов:

Ежедневно утром всем работникам и детям на входе следует измерять температуру тела. Тех, у кого она выше 37,2 градусов, – не допускать в заведение.

Родители, которые приводят ребенка в садик, должны быть в масках.

Все коммунальные садики обеспечены антисептиками. Дети будут пользоваться ими только под наблюдением воспитателей.

В заведениях запрещено использование: многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом.

Работникам и детям в помещении следует находиться только в сменной обуви.

Кличко отметил, что в садиках будут регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами и проветривать. Воспитатели должны будут больше времени проводить с детьми на улице.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко рассказал, что в столице с 1 июня планируют начать следующий этап ослабления карантина, введенного из-за распространения коронавируса. Тогда хотят открыть детские садики, спортивные комплексы и залы, пляжи, кладбища.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!