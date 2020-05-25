В Киеве с 1 июня снова ослабят карантин: что откроют

В Киеве с 1 июня планируют начать следующий этап ослабления карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

Тогда откроют детские сады, спортивные комплексы и залы, пляжи, кладбища. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 25 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"С 1 июня, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города, мы планируем открыть детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха у водоемов. Также с 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ. Возобновят работу учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов", – подчеркнул Кличко.

В Киеве с 1 июня снова ослабят карантин. Иллюстрация

Он отметил, что только недавно, 23 мая, столица начала второй этап ослабления ограничений. Тогда с соблюдением норм открылись магазины площадью до 1 тысячи квадратных метров. Возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт.

По словам Кличко, с соблюдением норм и регламентов он должен перевозить пассажиров в пределах количества мест для сидения. Весь подвижной состав проходит дезинфекции, в транспорте было введено транспорте обязательный масочный режим. Это средство защиты также необходимо при посещении рынков.

Мэр столицы подчеркнул, что возобновило свою работу для пассажиров и метро Киева. Там тоже ввели новые правила безопасности.

"Дезинфицируют каждый поезд перед каждым рейсом, все пассажирские зоны – вестибюли и платформы станций, кассовые окна, турникеты, ручки дверей, перила эскалаторов. В вестибюлях и на платформах станций нанесена разметка для соблюдения дистанции. Работники метро обеспечены средствами индивидуальной защиты. Везде на станциях размещены информационные материалы об обязательном масочном режиме для пассажиров, важности соблюдения дистанции, рекомендации использовать перчатки во время поездок", – рассказал Кличко.

Он отметил, что также в городе открыли спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая в Киеве и Харькове после около двух месяцев закрытия на карантин возобновили работу метро. Метро в Днепре не запустили из-за отсутствия решения городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.