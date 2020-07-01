В Киеве с 1 июля запустили кольцевое движение городской электрички

Со среды, 1 июля, в Киеве восстанавливается кольцевое движение городской электрички.

Об этом сообщает Служба городских железнодорожных перевозок КП "Киевпастранс". На сайте предприятия также опубликовали расписание рейсов.

Электрички будут курсировать по такой схеме:

в утренние часы "пик" – в основном в направлении Е1 (Дарница – Почайна – Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница);

в вечернее время "пик" – в направлении Е2 (Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка – Почайна – Дарница).

Отмечается, что в выходные городская электричка, как и до карантина, будет курсировать в обоих направлениях согласно расписанию движения. При этом обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки.

Схема курсирования городской электрички в Киеве (kpt.kyiv.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за постоянного роста заболеваемости COVID-19 в некоторых областях Украины могут снова прибегнуть к прекращению работы общественного транспорта, в частности метро.