Родила и выбросилась из окна: в роддоме Киева произошло жуткое ЧП

В Киеве женщина выбросилась из окна роддома областной больницы.
Как сообщает "Вартови Еспресо", от полученных травм женщина погибла на месте.
По данным издания, роженица 1986 года падала с пятого этажа.
Это произошло в больнице на улице Баггоутовская 1. По предварительным данным, у женщины была постродовая депрессия.
Более подробной информации пока нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября в Запорожье мужчина выпал из окна 9 этажа.
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