Родила и выбросилась из окна: в роддоме Киева произошло жуткое ЧП

В Киеве женщина выбросилась из окна роддома областной больницы.

Как сообщает "Вартови Еспресо", от полученных травм женщина погибла на месте.

По данным издания, роженица 1986 года падала с пятого этажа.

Это произошло в больнице на улице Баггоутовская 1. По предварительным данным, у женщины была постродовая депрессия.

Более подробной информации пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября в Запорожье мужчина выпал из окна 9 этажа.