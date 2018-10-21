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/Жизнь столицы

Родила и выбросилась из окна: в роддоме Киева произошло жуткое ЧП

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В Киеве женщина выбросилась из окна роддома областной больницы.

Как сообщает "Вартови Еспресо", от полученных травм женщина погибла на месте.

По данным издания, роженица 1986 года падала с пятого этажа.

Это произошло в больнице на улице Баггоутовская 1. По предварительным данным, у женщины была постродовая депрессия.

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Более подробной информации пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября в Запорожье мужчина выпал из окна 9 этажа.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Файбер Моня
Файбер Моня
Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение украинских граждан, как это ни ужасно, рискует приобрести характер необратимой пандемии.
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