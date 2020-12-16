В Киеве резко выросло количество больных COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 15 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 1858 человек – на 300 больше, чем за день до этого.

В Киевской области зафиксировали 705 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 95 160 человек, в области – 50 040 больных.

Скончался от COVID-19 в Киеве всего 1631 человек (+21 за сутки). Продолжают бороться с вирусом 63 979 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине количество больных коронавирусом за сутки снова поднялось до 10 тысяч. Всего в стране с начала пандемии заразились почти 920 тысяч человек.