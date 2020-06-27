По состоянию на утро 27 июня коронавирус в Киеве подтвердили у 4 866 человек. Из них у 142 заболевание обнаружили за последние сутки, что на 27 больше, чем за день до этого.

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От COVID-19 скончалось всего 102 пациента. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Заболели:

72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет;

60 мужчин от 21 до 94 лет;

шесть девочек от 9 до 16 лет и четыре мальчика от 2 до 15 лет.

Также коронавирусную инфекцию диагностировали у четырех медиков.

Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе – 21, в Деснянском – 20. А также в Печерском и Дарницком районах – по 19 случаев.

В Киеве резко увеличилось количество заразившихся COVID-19: свежая статистика

В Киеве резко увеличилось количество заразившихся COVID-19: свежая статистика

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за роста ежедневной заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине карантин могут усилить в 13 областях.