В Киеве резко увеличилось количество людей, которые выздоровели от коронавируса

В Киеве по состоянию на 17 апреля от коронавируса COVID-19 выздоровели уже 30 человек. Но в то же время количество случаев заболевания достигло 705, из которых 12 – летальные.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Еще сутки назад в Киеве было только 12 человек, которые смогли "победить" COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человека. Из них семь – медики. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

По его словам, заболели: 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет, 28 мужчин в возрасте от 19 до 71 года и двое парней, которым по 12 лет. Мэр столицы добавил, что в больницы было госпитализировано 16 пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем медиков.

"Отмечу, что в столице от коронавируса на сегодняшний день выздоровели 30 человек. Хорошая новость", – заявил Кличко.

Он также сказал, что за сутки в Киево-Печерской лавре зарегистрировали еще семь случаев COVID-19, а Троицкий Ионинский монастырь решили закрыть на карантин из-за вспышки заболевания.

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