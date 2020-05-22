В Киеве резко увеличилось количество больных пневмонией: больше сотни за неделю

В Киеве по состоянию на 22 мая резко выросло количество больных пневмонией.

Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 22 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. Он призвал киевлян заботиться о здоровье (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Хочу сообщить, что количество заболеваний пневмонией в городе растет. Только за эту неделю, с понедельника, госпитализированы 167 человек с этим диагнозом. Всего в стационарах лечатся 307 больных пневмонией", – подчеркнул Кличко.

В Киеве резко увеличилось количество больных пневмонией. Иллюстрация med-expert.com.ua

"Медики объясняют это тем, что с потеплением люди массово выходят отдыхать на природу. И часто не берегутся", – добавил он.

Также мэр столицы отметил, что сейчас в Киеве ПЦР-тесты на коронавирус делают не только людям с подозрением на это заболевание, но и всем лицам с пневмонией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 22 мая зафиксировали 3866 подтвержденных случаев COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2522, а на территории области – до 1344.

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