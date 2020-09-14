В Киеве резко упало количество новых больных COVID-19

В Киеве по состоянию на утро 14 сентября зафиксировали 17 429 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 168 жителей столицы, что значительно ниже, чем за день до этого (310).

Соответствующие данные появились на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего в Киеве зафиксировано 269 летальных случаев, вызванных COVID-19. Из них за минувшие сутки – три.

В столице от коронавируса выздоровели уже 5305 жителей. За минувшие сутки болезнь преодолели 24 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро понедельника, 14 сентября, в Украине официально подтверждены 156 797 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 462 – обнаружены за прошедшие сутки.