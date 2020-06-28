В Киеве резко упало число новых заболевших коронавирусом: свежие данные

По состоянию на утро, 28 июня, в Киеве зафиксировано 69 новых случаев заболевания COVID-19. Сутками ранее в городе было зарегистрировано 142 случая инфицирования.

Всего в столице заболели 4935 человек. Также за сутки умерло четверо пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус побороли 1547 жителей столицы, передает пресс-служба мэра города Виталия Кличко.

Заболели в Киеве:

34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет

33 мужчин от 21 до 85 лет

6-летняя девочка и мальчик, которому 14 лет.

Также заболели двое медиков. В больницы столицы госпитализировали 14 больных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 16, Деснянском и Оболонском – по 9 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 28 июня в Украине официально подтверждены 42 982 случая коронавирусной инфекции. Из них 917 были обнаружены за прошедшие сутки.