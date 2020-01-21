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21 января • обновлено в 20:42
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В Киеве резко ухудшится погода: водителям сделали важное предупреждение

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В среду, 22 января, в Киеве ожидается дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщил "Киевавтодор", призвав быть осторожными из-за вероятности гололеда на дорогах.

Днем будет +3 градуса, а ночью -1. Вечером помимо мокрого снега ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.

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"Киевавтодор" готов к усилению снега. У нас 418 единиц снегоуборочной техники. Призываем водителей быть внимательными на дорогах", – сказано в сообщении.

В Киеве резко ухудшится погода: водителям сделали важное предупреждение

Как сообщал OBOZREVATEL, февраль 2020 года обещает такую же аномально теплую погоду в Украине, как и в первые два месяца зимы.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Погода в Киеве
Место
Украина Киев
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