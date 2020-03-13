В Киеве резко изменится погода: синоптики предупредили об опасности

В Киеве 13 марта внезапно изменится погода. В столице Украины поднимется сильный ветер.

Об этом написала пресс служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве со ссылкой на Укргидрометцентр. В городе объявили І уровень опасности – желтый.

"В Киеве в ближайший час и до конца суток 13 марта порывы ветра 15-18 м/с", – говорится в сообщении.

В Киеве резко изменится погода. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев в марте придет настоящая весна – потеплеет, вместо снега пойдет разве что дождь, чаще будет солнечная погода.

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