В Киеве резко изменится погода: оглашено штормовое предупреждение

В Киеве и области 13 июня после сильной жары и засухи произойдет резкое погодное изменение, из-за чего объявили штормовое предупреждение.

Соответствующее сообщение опубликовали на странице ГосЧС в Киеве в Facebook. В связи с этим горожан попросили придерживаться правил поведения в условиях непогоды.

"По данным Укргидрометцентра, в Киеве в ближайший час (с 15:00. – Ред.) и до конца 13 июня будет гроза", – уточнили спасатели.

Температура воздуха при этом будет составлять около 30 градусов. В пятницу, согласно с прогнозом, осадки не ожидаются, а 15 июня вновь может быть гроза. Осадки в этот день будут и на Западе.

Прогноз погоды Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, 14 июня на территории Украины ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди. В течение дня температура воздуха прогреется до +30 +35 градусов.

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