В Киеве ресторанам и кафе позволили принимать клиентов в залах. Документ

Яра Дорош Жизнь столицы 17:18, 23.06.2020 Обновлено: 17:57, 23.06.2020

В Киеве заведениям общественного питания позволили принимать гостей внутри помещений.

Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в редакции от 22 июня.

С 93 пункта рассказывается о требованиях по работе заведений общественного питания. В частности, среди них есть и правила работы внутри помещений.

Так, посетителям нельзя будет заходить в заведение без сопровождения работника, закрытыми останутся детские комнаты. Также запрещено проводить банкеты, праздники, мастер-классы, публичные события, в которых принимают участие более 10 человек, готовить пищу на открытых кухнях, открывать зоны самообслуживания.

Будут действовать и другие правила безопасности, которые касаются наличия средств индивидуальной защиты, соблюдения дистанции.

Документ, в котором говорится о работе заведений общественного питания в Киеве
Скриншот
Документ, в котором говорится о работе заведений общественного питания в Киеве
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 23 июня зафиксировали 4429 случаев COVID-19.

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