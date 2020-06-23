В Киеве ресторанам и кафе позволили принимать клиентов в залах. Документ

В Киеве ресторанам и кафе позволили принимать клиентов в залах. Иллюстрация

В Киеве заведениям общественного питания позволили принимать гостей внутри помещений.

Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в редакции от 22 июня.

С 93 пункта рассказывается о требованиях по работе заведений общественного питания. В частности, среди них есть и правила работы внутри помещений.

Так, посетителям нельзя будет заходить в заведение без сопровождения работника, закрытыми останутся детские комнаты. Также запрещено проводить банкеты, праздники, мастер-классы, публичные события, в которых принимают участие более 10 человек, готовить пищу на открытых кухнях, открывать зоны самообслуживания.

Будут действовать и другие правила безопасности, которые касаются наличия средств индивидуальной защиты, соблюдения дистанции.

Документ, в котором говорится о работе заведений общественного питания в Киеве Скриншот

Документ, в котором говорится о работе заведений общественного питания в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 23 июня зафиксировали 4429 случаев COVID-19.