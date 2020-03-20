В Киеве решили ввести ЧС: все подробности

Власти Киева уже приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за распространения коронавируса. Нужно только, чтобы соответствующие документы прошли юридические процедуры.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью РБК. По его словам, все мероприятия, характерные для ЧС, в столице уже внедряются.

"Мы уже позавчера (Вероятно, 18 марта. – Ред.) приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы сейчас проходят юридические процедуры", – подчеркнул Поворозник.

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