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20 марта • обновлено в 09:20
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/ Жизнь столицы

В Киеве решили ввести ЧС: все подробности

12.9т
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Власти Киева уже приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за распространения коронавируса. Нужно только, чтобы соответствующие документы прошли юридические процедуры.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью РБК. По его словам, все мероприятия, характерные для ЧС, в столице уже внедряются.

"Мы уже позавчера (Вероятно, 18 марта. – Ред.) приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы сейчас проходят юридические процедуры", – подчеркнул Поворозник.

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Автор
Яра Дорош
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