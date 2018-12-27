В Киеве ребенок заразился смертельной болезнью: первые подробности

В Киеве в декабре зарегистрировали новый случай ботулизма. Опасной инфекцией заразился шестилетний ребенок.

Накануне ухудшения самочувствия он ел вяленого карася, приготовленного его отцом, пишет 44.ua. Ребенок находится на стационарном лечении с 23 декабря.

"Заболевший, 2012 года рождения, житель Соломенского района, употреблял 19 декабря вяленого карася, которого приготовил отец", — рассказал и. о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

Иллюстрация Днепр Час

По словам родителей, их сын почувствовал боль в животе и у него началась рвота. Через день мальчика госпитализировали, а потом перевели в реанимацию.

По данным столичного лабораторного центра Министерства здравоохранения, за 2018 год в Киеве 11 человек заболели ботулизмом, а одна женщина умерла от инфекции.

Как писал OBOZREVATEL, в июле от ботулизма умер житель Запорожской области. Вероятный источник заражения — некачественная вяленая рыба домашнего приготовления.