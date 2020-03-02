На станциях метро в Киеве появились плакаты с информацией о коронавирусе COVID-19, в частности, речь на них идет о профилактике, инфицировании и распространении заболевания.
Об этом написало УНН. Так, на плакатах указано, как можно снизить риск инфицирования коронавирусом и защитить других от него (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Также в таких напоминаниях подробно описано, стоит ли вообще, как и когда надевать медицинскую маску, как безопасно питаться и путешествовать.
В Киеве развесили плакаты о коронавирусе
УНН
Как сообщил журналист OBOZREVATEL, похожи плакаты с советами о том, как не подхватить коронавирус, развесили и в некоторых жилых домах столицы Украины. В частности, они появились в Дарницком районе, на улице Петра Григоренко.
В Киеве развесили плакаты о коронавирусе
Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице уже подготовили боксы в инфекционных отделениях больниц, которые смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса. Он отметил, что в городе случаи инфицирования не зарегистрированы.
В то же время в Киеве из-за коронавируса люди начали массово раскупать санитарные маски. Некоторые даже брали по 200 штук сразу.
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