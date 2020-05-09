В Киеве разрешили рынкам возобновить работу с 10 мая: опубликован список
Перед первым этапом выхода из карантина ряд продуктовых рынков в Киеве получили разрешение возобновить работу с 10 мая.
Киевская городская администрация опубликовала их список с адресами. Работать позволено исключительно при условии соблюдения противоэпидемических требований.
На рынках должен быть обеспечен масочный режим работников и посетителей, дистанционная термометрия на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и 1,5 м между посетителями, дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа.
Рынки Киева, которые возобновят работу с 10 мая:
торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А;
рынок "Демеевский", ул. Изюмская, 1;
"Базар на лесной", ул. Попудренко, 65;
рыночный комплекс "Маяк", ул. Попудренко, 90/2;
"Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;
"Печерский рынок", Печерская площадь, 1;
рынок "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
"Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
рынок "Левобережный", ул. Сверстюка, 3;
"Дарница", ул. Попудренко, 5,
"Путь", ул. Зодчих, 52/1;
рынок "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6;
рынок "Одесский", проспект Академика Глушкова, 32-38;
рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94;
рынок "Нивки", ул. Щербаковского, 47;
"Турбота", ул. Туполева, 13;
ТК "Борщаговский", рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;
рынок "Отрадненский", бульвар В. Гавела, 18;
рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.
Напомним, мэрия Киева приняла решение не открывать торгово-развлекательные центры с 11 мая, вопреки постановлению Кабинета министров.
Однако с 11 мая возобновят работу летние и сезонные площадки в заведениях общественного питания.
Как писал OBOZREVATEL:
в Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 4 мая.
Однако с 11 мая в стране ослабят некоторые ограничительные меры. Например, украинцам разрешат посещать парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские и салоны красоты.
Также с 11 мая кафе и ресторанам разрешат работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а все магазины получат разрешение продавать товары хозяйственного назначения, мебель и т.д.
При самых оптимистичных прогнозах метро в Украине откроют в середине лета, а масочный режим продержится минимум до конца года.