В Киеве разрешили рынкам возобновить работу с 10 мая: опубликован список

Перед первым этапом выхода из карантина ряд продуктовых рынков в Киеве получили разрешение возобновить работу с 10 мая.

Киевская городская администрация опубликовала их список с адресами. Работать позволено исключительно при условии соблюдения противоэпидемических требований.

На рынках должен быть обеспечен масочный режим работников и посетителей, дистанционная термометрия на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и 1,5 м между посетителями, дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа.

Рынки Киева, которые возобновят работу с 10 мая:

торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А;

рынок "Демеевский", ул. Изюмская, 1;

"Базар на лесной", ул. Попудренко, 65;

рыночный комплекс "Маяк", ул. Попудренко, 90/2;

"Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;

"Печерский рынок", Печерская площадь, 1;

рынок "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;

"Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;

рынок "Левобережный", ул. Сверстюка, 3;

"Дарница", ул. Попудренко, 5,

"Путь", ул. Зодчих, 52/1;

рынок "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6;

рынок "Одесский", проспект Академика Глушкова, 32-38;

рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94;

рынок "Нивки", ул. Щербаковского, 47;

"Турбота", ул. Туполева, 13;

ТК "Борщаговский", рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;

рынок "Отрадненский", бульвар В. Гавела, 18;

рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

Напомним, мэрия Киева приняла решение не открывать торгово-развлекательные центры с 11 мая, вопреки постановлению Кабинета министров.

Однако с 11 мая возобновят работу летние и сезонные площадки в заведениях общественного питания.

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Как писал OBOZREVATEL:

в Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 4 мая.

Однако с 11 мая в стране ослабят некоторые ограничительные меры. Например, украинцам разрешат посещать парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские и салоны красоты.

Также с 11 мая кафе и ресторанам разрешат работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а все магазины получат разрешение продавать товары хозяйственного назначения, мебель и т.д.

При самых оптимистичных прогнозах метро в Украине откроют в середине лета, а масочный режим продержится минимум до конца года.

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