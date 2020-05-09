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9 мая • обновлено в 23:06
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В Киеве разрешили рынкам возобновить работу с 10 мая: опубликован список

1.6т
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Перед первым этапом выхода из карантина ряд продуктовых рынков в Киеве получили разрешение возобновить работу с 10 мая.

Киевская городская администрация опубликовала их список с адресами. Работать позволено исключительно при условии соблюдения противоэпидемических требований.

На рынках должен быть обеспечен масочный режим работников и посетителей, дистанционная термометрия на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и 1,5 м между посетителями, дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа.

Рынки Киева, которые возобновят работу с 10 мая:

  • торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А;

  • рынок "Демеевский", ул. Изюмская, 1;

  • "Базар на лесной", ул. Попудренко, 65;

  • рыночный комплекс "Маяк", ул. Попудренко, 90/2;

  • "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;

  • "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;

  • рынок "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;

  • "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;

  • рынок "Левобережный", ул. Сверстюка, 3;

  • "Дарница", ул. Попудренко, 5,

  • "Путь", ул. Зодчих, 52/1;

  • рынок "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6;

  • рынок "Одесский", проспект Академика Глушкова, 32-38;

  • рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94;

  • рынок "Нивки", ул. Щербаковского, 47;

  • "Турбота", ул. Туполева, 13;

  • ТК "Борщаговский", рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;

  • рынок "Отрадненский", бульвар В. Гавела, 18;

  • рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

Напомним, мэрия Киева приняла решение не открывать торгово-развлекательные центры с 11 мая, вопреки постановлению Кабинета министров.

Однако с 11 мая возобновят работу летние и сезонные площадки в заведениях общественного питания.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Тег
КГГА
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