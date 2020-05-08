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8 мая • обновлено в 15:38
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В Киеве разрешили работу летних площадок кафе и ресторанов: есть строгие правила

2.1т
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В Киеве утвердили новые правила для деятельности летних площадок кафе и ресторанов, которым правительство разрешило работать уже на первом этапе послаблений карантина из-за коронавируса.

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Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко. Он подчеркнул, что площадки смогут работать только с соблюдением определенных норм безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Среди главных правил следующие:

  • расстояние между столиками 1,5 метра;

  • не более двух посетителей за одним столиком (без учета детей до 14 лет);

  • наличие средств защиты у персонала.

В Киеве разрешили работу летних площадок кафе и ресторанов: есть строгие правила

По словам Кличко, для поддержки предпринимателей и упрощения процедур столичная власть уже подготовила решение Киевсовета, которое рассмотрят на ближайшей сессии.

В частности, открытым (летним) и сезонным площадкам, которые получали документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры должен выдать новые документы на размещение – без обработки и лишних согласований.

"Термином в 2 рабочих дня. Касается такая процедура будет и новых площадок, которые захотят работать с соблюдением всех требований", – объяснил Кличко.

Кроме этого, для летних и сезонных площадок город планирует установить символическую фиксированную сумму долевого участия – 1 гривну. Для летних площадок она будет действовать до конца октября, а для сезонных – до конца декабря этого года.

"Понимая, что бизнес несет потери и ему нужна помощь", – подчеркнул мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые ограничения карантина для бизнеса в Украине снимут 11 мая. До этой даты он должен быть готов к работе в новых условиях.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Теги
карантин КГГА
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