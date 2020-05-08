В Киеве разрешили работу летних площадок кафе и ресторанов: есть строгие правила

В Киеве утвердили новые правила для деятельности летних площадок кафе и ресторанов, которым правительство разрешило работать уже на первом этапе послаблений карантина из-за коронавируса.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко. Он подчеркнул, что площадки смогут работать только с соблюдением определенных норм безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Среди главных правил следующие:
расстояние между столиками 1,5 метра;
не более двух посетителей за одним столиком (без учета детей до 14 лет);
наличие средств защиты у персонала.
По словам Кличко, для поддержки предпринимателей и упрощения процедур столичная власть уже подготовила решение Киевсовета, которое рассмотрят на ближайшей сессии.
В частности, открытым (летним) и сезонным площадкам, которые получали документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры должен выдать новые документы на размещение – без обработки и лишних согласований.
"Термином в 2 рабочих дня. Касается такая процедура будет и новых площадок, которые захотят работать с соблюдением всех требований", – объяснил Кличко.
Кроме этого, для летних и сезонных площадок город планирует установить символическую фиксированную сумму долевого участия – 1 гривну. Для летних площадок она будет действовать до конца октября, а для сезонных – до конца декабря этого года.
"Понимая, что бизнес несет потери и ему нужна помощь", – подчеркнул мэр.
Как сообщал OBOZREVATEL, первые ограничения карантина для бизнеса в Украине снимут 11 мая. До этой даты он должен быть готов к работе в новых условиях.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.