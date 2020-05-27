В Киеве разрешили открыть ТРЦ и гостиницы: Кличко назвал дату

В Киеве с субботы, 30 мая, позволили открыться торгово-развлекательным центрам, но без работы развлекательных зон, а также готелям.

Соответствующее решение 27 мая приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Виталий Кличко.

По его словам, столичные ТРЦ смогут заработать с соблюдением санитарных норм и регламентов.

Кроме этого, добавил Кличко, с 30 мая в столице смогут начать работу и гостиницы, кроме хостелов. Правда, рестораны в них пока будут работать на вынос и обслуживание в номерах.

Для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать:

температурный скрининг сотрудников и постояльцев;

масочный режим вне номерами;

разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 кв. м площади помещения.

Также мэр столицы отметил, что решение о дальнейшей работе ресторанов и кафе в Киеве в рамках следующих этапов ослабление карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, торгово-развлекательные центры в Киеве готовятся к открытию в рамках снятия карантина, поскольку мэр столицы Виталий Кличко ранее анонсировал, что они могут начать работу уже к концу этой недели.