Главная Новости
27 мая • обновлено в 13:08
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве разрешили открыть ТРЦ и гостиницы: Кличко назвал дату

  • В Киеве с 30 мая возобновят работу торгово-развлекательные центры

  • Однако к развлекательным зонам в ТРЦ доступ посетителям все еще будет закрыт

  • С этой же даты откроются столичные гостиницы, кроме хостелов

  • Учреждения должны работать с соблюдением санитарных норм и регламентов

5.3т
Читать материал на украинском

В Киеве с субботы, 30 мая, позволили открыться торгово-развлекательным центрам, но без работы развлекательных зон, а также готелям.

Соответствующее решение 27 мая приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Виталий Кличко.

По его словам, столичные ТРЦ смогут заработать с соблюдением санитарных норм и регламентов.

В Киеве разрешили открыть ТРЦ и гостиницы: Кличко назвал дату

Кроме этого, добавил Кличко, с 30 мая в столице смогут начать работу и гостиницы, кроме хостелов. Правда, рестораны в них пока будут работать на вынос и обслуживание в номерах.

Для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать:

  • температурный скрининг сотрудников и постояльцев;

  • масочный режим вне номерами;

  • разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 кв. м площади помещения.

Также мэр столицы отметил, что решение о дальнейшей работе ресторанов и кафе в Киеве в рамках следующих этапов ослабление карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, торгово-развлекательные центры в Киеве готовятся к открытию в рамках снятия карантина, поскольку мэр столицы Виталий Кличко ранее анонсировал, что они могут начать работу уже к концу этой недели.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина
Теги
ТРЦ карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги