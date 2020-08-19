В Киеве разгорелся пожар в 4-этажном жилом доме, огонь перекинулся на крышу

Дарья Дурова Жизнь столицы 20:33, 19.08.2020 Обновлено: 20:57, 19.08.2020

В Киеве по ул. Большой Васильковской 19 августа произошел пожар в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома.

Огонь распространился на крышу здания, сообщила пресс-служба КГГА на официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар с высоты птичьего полета.
Скриншот видео "Страны"
ЧП произошло по ул. Большой Васильковской.
Скриншот видео "Страны"
Возле горящего здания собрались люди.
Скриншот видео "Страны"

Сообщение о ЧП в доме № 85-87 поступило на линию спасателей в 18:14. Площадь пожара, по последним данным, составила не менее 200 кв. м.

В процессе ликвидации были спасены два человека, еще 15 отведены на безопасное расстояние.

Спасатели на месте пожара.
Страна
С ликвидацией огня возникли трудности.
Страна

Локализация возгорания усложнена деревянными перекрытиями в доме, из-за чего пожар быстро распространяется.

На месте работают 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 спасателей.

Дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Гранд-Прейри в американском штате Техас 19 августа произошел пожар на складах крупного завода по производству полиэтилена Poly America.

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