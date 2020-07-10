Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что из-за растущего числа новых зараженных COVID-19, в городе могут усилить карантин.

Об этом он рассказала в пятницу, 10 июля, на брифинге, добавив, что в столице за нарушение карантина закрыли четыре развлекательных заведения.

Кличко рассказал, что сотрудники Госпотребслужбы, представители полиции и Муниципальной охраны, проверили около 430 объектов, куда вошли: рестораны, торговые центры и магазины, столичные рынки.

"Только за последние несколько дней проверили всего более 430 объектов. Составили 107 протоколов. То есть, каждый четвертый заведение в городе – нарушает правила! …О проверках ночных клубов. После выявления грубых нарушений специальная комиссия приняла решение о закрытии уже четырех таких заведений. Потому что они, пренебрегая безопасностью посетителей и нарушение правил, работали после двадцать второго часа", – сообщил он.

Мэр подчеркнул, что разрешение работать после 22:00 не касается ночных клубов и развлекательных заведений.

"Я не хочу никого пугать. Но, динамика распространения болезни у нас неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям", – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 10 июля там было подтверждено 5990 случаев COVID-19, за минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 118 жителей столицы.