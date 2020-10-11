В Киеве прошла акция в поддержку политзаключенных Беларуси. Фоторепортаж

Борис Бондарь Жизнь столицы 18:13, 11.10.2020 Обновлено: 18:14, 11.10.2020

В центре Киева на Майдане Незалежности прошла акция солидарности с политзаключенными в Беларуси.

Несколько десятков людей пришли на площадь с белорусскими флагами. Многие держали в руках плакаты "Свободу политзаключенным!" и "Жыве Беларусь", "Свободу Статкевичу!"

Участники акции скандировали "Свободу политзаключенным", "Верым, можам, пераможам!", "Жыве Беларусь" и "Слава Украине".

Акция в поддержку политзаключенных Беларуси
Цензор.нет
На Майдан вышло несколько десятков человек
Цензор.нет
Многие держали в руках плакаты
Цензор.нет
Люди вышли с флагами Беларуси
Цензор.нет
Участники требовали освободить политзаключенных
Цензор.нет
Участники акции скандировали "Жыве Беларусь"
Цензор.нет
Акция прошла 11 октября на Майдане
Цензор.нет
Участники акции также держали карикатуры на Александра Лукашенко
Цензор.нет
Акция солидарности с политзаключенными Беларуси
Цензор.нет
Свободу всем белорусским политзаключенным
Цензор.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 11 октября, на 64-й день протестов из-за выборов, в Минске и других городах Беларуси был объявлен общенациональный Марш Гордости против действующей власти.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

В Беларуси прошел Марш Гордости: задержали больше 450 человек. Все детали, фото и видео

Куратор спецоперации с "вагнеровцами": все было готово, они бы сели 100%

Верещук записала новое видео с зонтом и "отрастила" себе руку

СМИ предрекли Украине очереди на кладбищах из-за COVID-19

"Слуги" предложили закупить вакцину от COVID-19 у россиян