В Киеве прошла акция в поддержку политзаключенных Беларуси. Фоторепортаж

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Жизнь столицы
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На Майдане прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными

В центре Киева на Майдане Незалежности прошла акция солидарности с политзаключенными в Беларуси.

Несколько десятков людей пришли на площадь с белорусскими флагами. Многие держали в руках плакаты "Свободу политзаключенным!" и "Жыве Беларусь", "Свободу Статкевичу!"

Участники акции скандировали "Свободу политзаключенным", "Верым, можам, пераможам!", "Жыве Беларусь" и "Слава Украине".

Акция в поддержку политзаключенных Беларуси
На Майдан вышло несколько десятков человек
Многие держали в руках плакаты
Люди вышли с флагами Беларуси
Участники требовали освободить политзаключенных
Участники акции скандировали "Жыве Беларусь"
Акция прошла 11 октября на Майдане
Участники акции также держали карикатуры на Александра Лукашенко
Акция солидарности с политзаключенными Беларуси
Свободу всем белорусским политзаключенным

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 11 октября, на 64-й день протестов из-за выборов, в Минске и других городах Беларуси был объявлен общенациональный Марш Гордости против действующей власти.

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