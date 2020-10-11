В Киеве прошла акция в поддержку политзаключенных Беларуси. Фоторепортаж

В центре Киева на Майдане Незалежности прошла акция солидарности с политзаключенными в Беларуси.

Несколько десятков людей пришли на площадь с белорусскими флагами. Многие держали в руках плакаты "Свободу политзаключенным!" и "Жыве Беларусь", "Свободу Статкевичу!"

Участники акции скандировали "Свободу политзаключенным", "Верым, можам, пераможам!", "Жыве Беларусь" и "Слава Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 11 октября, на 64-й день протестов из-за выборов, в Минске и других городах Беларуси был объявлен общенациональный Марш Гордости против действующей власти.