Эльфы и белые медведи: в Киеве прошел первый новогодний парад-2020

В Киеве в воскресенье, 22 декабря, прошел первый новогодний парад, участие в котором приняли около сотни костюмированных персонажей.

Участники Borjomi New Year Parade прошлись от парка Тараса Шевченко к Софийской площади, передает "Укринформ" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Героев сопровождал оркестр, а за самим действом вдоль маршрута наблюдали несколько сотен человек.

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Как отметили организаторы, в рамках парада проводился конкурс на лучший новогодний костюм. Главным призом стала поездка на двоих в Буковель.

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Напомним, в связи с празднованием с 13:30 до 16:00 было запрещено движение транспорта по улице Владимирской. Движение перекрыли от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома № 19 на Владимирской.

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, 19 декабря в Киеве торжественно зажгли новогоднюю елку на Софийской площади. В этом году дерево украсили около 750 игрушек в виде конфет и гирлянды теплого цвета.

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