Главная Новости
22 декабря • обновлено в 17:14
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Эльфы и белые медведи: в Киеве прошел первый новогодний парад-2020

881
Читать материал на украинском

В Киеве в воскресенье, 22 декабря, прошел первый новогодний парад, участие в котором приняли около сотни костюмированных персонажей.

Участники Borjomi New Year Parade прошлись от парка Тараса Шевченко к Софийской площади, передает "Укринформ" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Героев сопровождал оркестр, а за самим действом вдоль маршрута наблюдали несколько сотен человек.

Новости
Сразу в четырех городах России рухнули городские новогодние елки: фото ЧП

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Как отметили организаторы, в рамках парада проводился конкурс на лучший новогодний костюм. Главным призом стала поездка на двоих в Буковель.

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Напомним, в связи с празднованием с 13:30 до 16:00 было запрещено движение транспорта по улице Владимирской. Движение перекрыли от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома № 19 на Владимирской.

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Borjomi New Year Parade

Borjomi New Year Parade

Фото: Анатолий Сирык, Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, 19 декабря в Киеве торжественно зажгли новогоднюю елку на Софийской площади. В этом году дерево украсили около 750 игрушек в виде конфет и гирлянды теплого цвета.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Киева и Киевской области Новый год
Место
Украина Киев
Теги
фотографии Новый Год-2020 видео
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
3
Смешно
1
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Букет Красивый
Букет Красивый
Йухня обыкновенная
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги