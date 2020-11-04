В Киеве прорвало теплотрассу возле школы. Фото

В Голосеевском районе Киева прорвало теплотрассу 3 ноября возле школы № 269.

Как пишут жители окрестных домов в социальной сети, коммунальщики выкопали яму для ремонта трубы, но установили ненадежные ограждения, поэтому учащимся может угрожать опасность.

В комментарии OBOZREVATEL в пресс-службе Киевтеплоэнерго согласились с тем, что установленные заграждения не могут остановить людей.

При этом в компании подчеркнули, что хотят закончить ремонтные работы до конца дня 4 ноября.

"Максимальный срок работ, если возникнут проблемы, возможен до полудня 5 ноября", – сообщили в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате прорыва трубопровода 3 ноября без горячей воды и отопления остались 50 домов в Голосеевском районе Киева.