Прорыв 40-летней тепломагистрали в Киеве: без отопления остались 50 домов

Obozrevatel Жизнь столицы 16:36, 3.11.2020 Обновлено: 17:38, 3.11.2020

В результате прорыва трубопровода 3 октября без горячей воды и отопления остались 50 домов в Голосеевском районе Киева.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе "Киевтеплоэнерго", поврежденный трубопровод диаметром 450 миллиметров эксплуатируется 42 года.

"Сегодня в 11:10 произошло эксплуатационное повреждение трубопровода с утечкой теплоносителя на проезжую часть на проспекте Академика Глушкова, 10. Аварийная бригада Киевтеплоэнерго оперативно прибыла на место и локализовала повреждение. Сейчас начаты ремонтные работы. Их планируют завершить завтра к концу дня", – сообщили в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева 3 октября в результате прорыва тепломагистрали кипятком была затоплена улица возле столичного Ипподрома.

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