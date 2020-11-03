В Киеве прорвало тепломагистраль: улицу затянуло густым паром

Obozrevatel Жизнь столицы 13:31, 3.11.2020

В Святошинском районе Киева 3 октября в результате прорыва тепломагистрали кипятком была затоплена улица возле столичного Ипподрома.

Как сообщил Киев Оперативный, прорыв произошел рядом с новостройкой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Из-за низкой температуры воздуха улицу, где произошла авария, затянуло паром.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 3 октября из-за "минирования" эвакуировали посетителей ТРЦ "Глобус".

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