В Киеве прорвало тепломагистраль: улицу затянуло густым паром

В Святошинском районе Киева 3 октября в результате прорыва тепломагистрали кипятком была затоплена улица возле столичного Ипподрома.

Как сообщил Киев Оперативный, прорыв произошел рядом с новостройкой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Из-за низкой температуры воздуха улицу, где произошла авария, затянуло паром.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 3 октября из-за "минирования" эвакуировали посетителей ТРЦ "Глобус".