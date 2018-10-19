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/Жизнь столицы

В Киеве после подачи горячей воды прорвало сотни труб

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В Киеве после возобновления горячего водоснабжения прорвало сразу более 300 трубопроводов. Коммунальные службы вынуждены работать круглосуточно, чтобы устранить последствия аварий.

Как сообщил на своей странице в Facebook замглавы КГГА Петр Пантелеев, всего к ремонту привлекли 34 бригады "Киевтеплоэнерго".

В Киеве после подачи горячей воды прорвало сотни труб

Facebook Петр Пантелеев

"После запуска горячей воды у нас более 300 повреждений. Работают 34 аварийно-восстановительные бригады "Киевтеплоэнерго". Работают круглосуточно. Пытаемся максимально оперативно восстановить горячую воду всем, кто без нее остался. Достаем трубопроводы в таком состоянии, меняем", — написал Пантелеев.

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Основной причиной таких неполадок он назвал возраст труб — некоторые из них устанавливались еще в 60-е годы. Одновременно заменить все устаревшие коммуникации у города нет возможности, поскольку на это нужно около 30 миллиардов гривен.

Как писал OBOZREVATEL, 9 октября НАК "Нафтогаз Украины" подписал с "Киевтеплоэнерго" мировое соглашение по долгам "Киевэнерго" за газ, которые блокировали поставки горячей воды в большей части столицы.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Петр Пантелеев
Место
УкраинаКиев
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Ярошевский Олег
Ярошевский Олег
Нужно все трубы декоммунизировать. :-)
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Dell Alex
Dell Alex
Ну если люди идиоты и пользуются центральной подачей горячей воды и центральным отоплением - то кто ж им виноват? ))) Я вообще не понимаю заем киевляне из пещер вылезли?
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
С наследием совка и комуняк, надо прощаться с легкостью...
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