В Киеве после подачи горячей воды прорвало сотни труб

В Киеве после возобновления горячего водоснабжения прорвало сразу более 300 трубопроводов. Коммунальные службы вынуждены работать круглосуточно, чтобы устранить последствия аварий.

Как сообщил на своей странице в Facebook замглавы КГГА Петр Пантелеев, всего к ремонту привлекли 34 бригады "Киевтеплоэнерго".

Facebook Петр Пантелеев

"После запуска горячей воды у нас более 300 повреждений. Работают 34 аварийно-восстановительные бригады "Киевтеплоэнерго". Работают круглосуточно. Пытаемся максимально оперативно восстановить горячую воду всем, кто без нее остался. Достаем трубопроводы в таком состоянии, меняем", — написал Пантелеев.

Основной причиной таких неполадок он назвал возраст труб — некоторые из них устанавливались еще в 60-е годы. Одновременно заменить все устаревшие коммуникации у города нет возможности, поскольку на это нужно около 30 миллиардов гривен.

Как писал OBOZREVATEL, 9 октября НАК "Нафтогаз Украины" подписал с "Киевтеплоэнерго" мировое соглашение по долгам "Киевэнерго" за газ, которые блокировали поставки горячей воды в большей части столицы.