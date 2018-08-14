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В Киеве пропала несовершеннолетняя: опубликованы фото и список особых примет

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В Киеве пропала несовершеннолетняя Ольга Сечина, 2002 года рождения. Девушку разыскивает Соломенское районное управление полиции.

Об особый приметах пропавшей написали на странице Розыска детей столичной Национальной полиции в Facebook. Так, у Ольги волосы средней длины, выкрашенные в рыжий цвет, серо-зеленые глаза, худощавое телосложение и рост около 165 сантиметров.

Пропавшая Ольга Сечина

Facebook Розыск детей Национальной полиции Киева

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Всех, кто имеет какую-либо информацию о девушке и ее местонахождении, просят обратиться в полицию.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве разыскивали несовершеннолетнего Дмитрия Косинского. О нахождении парня живым и невредимым полиция сообщила спустя несколько дней поисков.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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