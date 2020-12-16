В Киеве пройдет выставка Різдво, казки та чудернацькі звірі'

В музее-мастерской Ивана Кавалеридзе на Андреевском открылась Рождественская выставка работ самобытной украинской художницы Oksana Fursa/Оксаны Фурса.

В галерее представлены самые известные работы из серии "Печворг", "Лунное кружево", "Времена года" и "Чудо звери", которые прекрасно демонстрируют синтез современного искусства с мотивами и колоритом украинского фольклора.

Выставка "Різдво, казки та чудернацькі звірі" в канун Рождества — настоящий подарок любителям искусства и, конечно же, детям.

Картины, выполненные в оригинальной технике, наполнены каким-то необыкновенным свечением, игрой цвета и передают ощущения, характерные для детского восприятия действительности. Недаром каждый зритель утверждает, что находясь рядом с картинами Oksana Fursa/Оксаны Фурса мысленно возвращается к лучшим моментам своего детства.

Выставка "Різдво, казки та чудернацькі звірі" — великолепный подарок для всей семьи в канун Рождества. Зарядитесь позитивными эмоциями!

Ведь порой нам так не хватает детской непосредственности, когда мы смотрели на мир широко раскрытыми глазами, удивляясь и радуясь сказке под названием жизнь.

Творить Рождественскую игрушку — это магия, ведь мы становимся участниками волшебной зимней сказки.

Дарите родным, друзьям и партнерам елочные игрушки с картинами работ Оксаны Фурса, а авторские новогодние открытки станут не просто приятной неожиданностью, а прекрасной семейной традицией, памятью и ярким воспоминанием о прекрасной выставке "Різдво, казки та чудернацькі звірі".