В Киеве пройдет Red Bull # ДийШвидко: как запускать успешные стартапы

26 ноября, в 19:00, в UNIT.City состоится уже четвертый киевский "Red Bull #ДійШвидко". Дмитрий Деркач, Марина Батуринец, Максим Сердюк и Василий Гроголь расскажут как создавать и запускать успешные проекты, реализовывать идеи и быстро превращать мечты в цели, а цели воплощать в реальность.
В этом году серия мероприятий "Red Bull #ДійШвидко" соберет self-made профессионалов, которые смогут рассказать о своих проектах: как они начинали и каким был первый шаг, предшествующий созданию, и как они не теряли мотивации при первых сложностях.
Герои проекта Red Bull #ДійШвидко смотрят на дела под совсем другим углом и точно знают, как действовать быстро.
Что делать?
Действовать быстро!
Не тянуть, быть эффективным и принимать решения.
Участники услышат вдохновляющие истории креативных и талантливых предпринимателей, стартаперов и менеджеров из различных сфер.
СРЕДИ СПИКЕРОВ:
Дмитрий Деркач - совладелец сети кинотеатровПланета Кіно
Марина Батуринец - основательница школыBazilik
Максим Сердюк - главный редактор онлайн-медиа"Слух"
Василий Гроголь - отельер, исполнительный директор BURSA Hotel Kyiv, соучредитель и операционный директор Kooperativ
Модератор мероприятия - Андрей Баштовой,главный редакторThe Village Україна
КОГДА: 26 ноября (вторник), 19:00
ГДЕ: UNIT.Core Event Hall, B8, UNIT.City,
Киев, ул. Дорогожицкая, 3 (остановка “Мотоциклетный завод”).
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