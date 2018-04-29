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В Киеве произошло два жестких ДТП с маршрутками: есть пострадавшие

1.1тЧитать новость на украинском

В Киеве случилось два жестких дорожно-транспортных происшествия с участием маршрутных такси.

Первая авария произошла на проспекте Глушко Голосеевского района, напротив Национального комплекса "Экспоцентр Украины". Легковой автомобиль столкнулся с пригородной маршруткой №825, сообщили "Обозревателю" медики.

В результате травмы получили 20-летние парень и девушка.

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Аналогичное ДТП произошло в Деснянском районе, на улице Теодора Драйзера, 9. Там маршрутка №416 столкнулась с легковушкой, в результате чего травмы получил 29-летний мужчина, которого в карете скорой помощи доставили в одну из столичных больниц.

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Обстоятельства обоих аварий устанавливаются.

Ранее "Обозреватель" сообщал о смертельных авариях, произошедших в Украине 28 апреля.

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ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объекты
ДТПАвтомобиль
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