В Киеве произошли столкновения между Нацкорпусом и представителями канала КРТ. Фото и видео

В Киеве во время акции протеста "За свободу слова" 30 июля, которую собрал коллектив телеканала КРТ, произошли столкновения между активистами Нацкорпуса и журналистами. В ход пошли даже слезоточивые баллончики, протестующих взялись усмирять нацгвардейцы.

События происходили под стенами Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что поводом для протеста журналистов стала внеплановая проверка, которую Нацсовет направил на КРТ уже в пятый раз. Как пояснил на своей странице в Facebook медиаправозащитник и журналист Дмитрий Василец, среди его аргументов: "критика пронацистских коллаборационистов, гости в эфире критикуют "Майдан", а также показ на канале парада Победы в Беларуси на 9 мая".

Столкновения под Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания в Киеве (Скриншот с видео)

Стало известно, что 30 июля Нацсовет на заседании намеревался аннулировать лицензию телеканала КРТ. Поэтому Василец и пригласил журналистов и всех граждан поддержать акцию "За свободу слова".

Так, утром четверга вход в Нацсовет начала охранять Нацгвардия, на акции протеста работала и полиция диалога.

Вход в Нацсовет во время акции охраняла Нацгвардия и полиция диалога (zpost.me)

СМИ отмечают, что митинг проходил мирно, пока на него не пришли активисты Нацкорпуса и сторонники лидера организации "С14" Евгения Карася. После этого начались провокации и столкновения с участниками акции в поддержку КРТ.

Позже стало известно, что в ход пошли даже слезоточивые баллончики, поэтому сдерживать столкновения под НСУТР пришлось нацгвардейцям и правоохранителям.

"Предварительно, активист "Нацкопусуа" получил баллончик и обрызгал им журналиста КРТ, когда тот начал говорить об АТО", – пишет Telegram-канал "Киев сейчас".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения правоохранителей с протестующими против языкового законопроекта депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского.