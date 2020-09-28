В Киеве произошла вспышка COVID-19 среди женщин и детей: больные от года до 87 лет

За прошедшие сутки, 27 сентября, в Киеве обнаружили 328 новых больных коронавирусом (COVID-19). Всего в столице заболели 22 143 человек.

Об этом на брифинге сообщил глава Киева Виталий Кличко. За сутки умерло 8 киевлян (всего 369 человек), побороли болезнь – 23 пациента (6505), добавил он.

Среди новых больных:

164 женщины в возрасте от 18 до 87 лет

128 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет

21 девочка от 1 до 17 лет и 15 мальчиков от 2 до 17 лет

Также в больницы столицы госпитализировали 43 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 66, Оболонском – 52, Деснянском и Днепровском районах – по 39 случаев.

"Не уменьшается количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений лечатся 1150 больных коронавирусом. Из них 22 ребенка. 258 пациентов – в тяжелом состоянии. 350 получают кислородную поддержку. 22 больных – под аппаратами ИВЛ", – добавил Кличко.

Мэр столицы отметил, что количество больных детей увеличилось в том числе и с началом нового учебного года.

"На сегодня в столице закрыты на карантин 6 школ – из-за-за заболевания учителей. На самоизоляцию и дистанционное обучение перевели в общем 290 классов в 126-ти школах города ", – сообщил Кличко.

Всего коронавирус обнаружили у 346 школьников и 190 педагогов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Украине официально подтверждено 201305 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2671 – обнаружены за минувшие сутки.