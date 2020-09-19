В Киеве произошел резкий скачок COVID-19: за сутки 400 новых больных

Алексей Титофф Жизнь столицы 09:41, 19.09.2020 Обновлено: 09:54, 19.09.2020

В Киеве за минувшие сутки, 18 сентября, коронавирусом (COVID-19) заразились 400 человек. В области число новых больных – 135.

Как сообщает СНБО, всего в столице заболело 19 140 человек, в области – 7611.

Также за прошедшие сутки в Киеве умерли 8 пациентов (всего 312), а выздоровели – 86 (5828). На Киевщине COVID-19 заразилось 7611 человек (+135 за сутки). Побороли болезнь – 4929 (+40), а умерли – 156 (+6).

СНБО

Ранее в Киеве за сутки коронавирусом заразился 291 человек.

Всего в Украине состоянием на утро, 19 сентября, официально коронавирусом (COVID-19) заразились 172 712 человек. Из них 3240 – за минувшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в столице фиксировали "рекорды" по числу новых зараженных коронавирусом за сутки – 428 и 404 случаев.

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